В Беларуси с 1 марта увеличатся коммунальные платежи

Качество услуг и снижение затрат на их оказание - вопрос, который неизменно на контроле в Беларуси. Тем более что в ближайшую пятилетку страна ориентируется на профильную госпрограмму "Комфортное жилье и благоприятная среда". К тому же с 1 февраля вырос бюджет прожиточного минимума. Следующее повышение ожидается 1 мая 2026 года.

Традиционное повышение стоимости ЖКУ, ограниченное половиной базовой величины, пройдет поэтапно. Уже с марта на 19 рублей 37 копеек подорожают все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения. Плата за них, в свою очередь, на 3 рубля и 13 копеек вырастет с июня.

В центре политики Беларуси всегда был и остается человек. Поэтому и дела коммунальные решаются, исходя из социальной защищенности людей. Повышение тарифов на ЖКУ перенесли на весну. Морозная зима и без того вносит коррективы в жировки, так как на отопление электроэнергии и газа расходуется больше. При этом государство сохраняет и расширяет инструменты адресной поддержки. Ключевой из них - безналичные жилищные субсидии для тех, чьи расходы на ЖКУ превышают 20 % дохода в городе и 15 % - на селе.

В доходе семьи из трех человек, где двое работают и получают заработную плату, в среднем по стране в 2026 году жилищно-коммунальные платежи составят 3,5 %. В семье из двух пенсионеров этот показатель зафиксируется на отметке в 7,5 %.

Параллельно внедряются механизмы, стимулирующие к экономии ресурсов. Например, для электроэнергии доступны дифференцированные тарифы по времени суток, позволяющие сэкономить при использовании техники ночью. Для водоснабжения установлен социальный норматив в 140 литров в сутки на человека. Потребление сверх нормы оплачивается по полному тарифу.

Беларусь в тридцатке государств с самой доступной стоимостью ЖКУ. У нас самая дешевая коммуналка в Европе и СНГ. И это не потому, что в нашей стране вода и свет другие. Просто их субсидируют. Население оплачивает электроэнергию ниже ее реальной экономической стоимости.

Согласно рейтингу портала Numbeo, который основан на размере ежемесячной платы за электричество, газ, воду и вывоз мусора в квартирах площадью 85 квадратов, из 102 позиций Беларусь занимает 27-е место среди стран с самыми дешевыми коммунальными услугами. Если вести отсчет от самых дорогих услуг к самым дешевым, то 97-е место. Средняя стоимость коммунальных услуг в стране составляет 53,5 доллара. А вот самые высокие цены на коммуналку зафиксированы в Австрии, Германии, Великобритании. Латвия разместилась на 6-м месте -стоимость услуг составила почти 300 евро.