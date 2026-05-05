В Беларуси скорректирован перечень запрещенных работ для подростков
В Беларуси скорректировали перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. Одно из ключевых изменений - снятие запрета на работу трактористом-машинистом в сельском хозяйстве.
В нашей стране получить права на трактор и самоходную технику можно с 17 лет. Но на практике выпускники профучилищ не могли работать до наступления совершеннолетия. Теперь смогут начать работу по профессии раньше.
Александр Лис, директор Березинского аграрно-технического колледжа:
"Все колледжи с нетерпением ждали такого шага. Почему? Потому что есть ребята, которые действительно с техникой, как говорится, уже с 17 лет на "ты". Они приходят уже мотивированными сюда, они готовы и могут работать на сельхозтехнике. А сейчас в связи с вступлением постановления в силу действительно это прорыв. Они заработают свою первую зарплату, это положительно повлияет на их дальнейшее развитие".
Изменения коснулись и ряда других профессий. Для брошюровщиков, переплетчиков и слесарей по ремонту сельхозтехники повысили минимальный разряд, с которого запрещен труд несовершеннолетних, со 2-го до 3-го.