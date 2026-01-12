В Беларуси следить за подготовкой и проведением вступительной кампании будет госкомиссия

В Беларуси следить за подготовкой и проведением вступительной кампании будет государственная комиссия. Она создана согласно указу Президента "О совершенствовании вступительной кампании".

Документ направлен на обеспечение равных возможностей абитуриентам при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования при справедливом конкурсном отборе.

Комиссия получила полномочия контролировать проведение университетских олимпиад, победители которых имеют право на льготное поступление в те вузы, которые проводят такие олимпиады. Кроме того, для поступления в вуз на заочную или дистанционную форму обучения больше не требуется соответствие трудового стажа избранному профилю образования.