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В Беларуси состоится второй антифашистский форум

Идеологии нацизма нет места в современном обществе - такой позиции придерживаются представители организационного комитета по проведению второго международного антифашистского форума. 21 сентября в Минске обсудили детали предстоящего мероприятия. Предполагается, что уже в ноябре белорусская столица встретит внушительную делегацию участников.

Представители более сотни стран мира обменяются мнениями, выработают дальнейшую стратегию действий, а также ознакомятся с последствиями зверств фашизма на белорусской земле.

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"Программой мероприятия мы планируем посещение в Уручье места массового уничтожения белорусов в рамках дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, которое проводит Генеральная прокуратура. Это к вопросу о том, почему форум уже второй раз проводится непосредственно у нас в Беларуси, в Минске, - рассказал первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков. - Также планируем заложить капсулу мира. Форум будет проводиться под девизом "Народам планеты нужен мир".

Депутат Государственной думы Федерального собрания России, член ЦК КПРФ Казбек Тайсаев отметил, что Беларусь, пережившая в годы войны страшную трагедию, является центром притяжения антифашистских сил.

Политика исторического ревизионизма на территории евроатлантического блока серьезно актуализировала вопрос возрождения идеологии расового превосходства. Все чаще даже в брюссельских кабинетах слышны противопоставления Запада и Востока. И если раньше нас называли не иначе как недочеловеки, то сегодня относят к "поросшим джунглям" заявляя, что они, в свою очередь, "цветущий сад".

Такие тенденции в свое время и привели к появлению расстрельных ям в белорусских лесах. Было бы непростительной ошибкой не обращать внимание на такие заявления.

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