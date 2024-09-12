В Беларуси состоится второй антифашистский форум

Идеологии нацизма нет места в современном обществе - такой позиции придерживаются представители организационного комитета по проведению второго международного антифашистского форума. 21 сентября в Минске обсудили детали предстоящего мероприятия. Предполагается, что уже в ноябре белорусская столица встретит внушительную делегацию участников.



Представители более сотни стран мира обменяются мнениями, выработают дальнейшую стратегию действий, а также ознакомятся с последствиями зверств фашизма на белорусской земле.

"Программой мероприятия мы планируем посещение в Уручье места массового уничтожения белорусов в рамках дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, которое проводит Генеральная прокуратура. Это к вопросу о том, почему форум уже второй раз проводится непосредственно у нас в Беларуси, в Минске, - рассказал первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков. - Также планируем заложить капсулу мира. Форум будет проводиться под девизом "Народам планеты нужен мир".