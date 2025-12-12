3.72 BYN
В Беларуси создан первый финансовый студенческий отряд "Разумеры"
Автор:Редакция news.by
В Беларуси создан первый финансовый студенческий отряд "Разумеры". Попасть в его ряды было задачей со звездочкой: ребята прошли конкурсный отбор, где главное не оценки, а мышление и личностные качества. Внимание было обращено на аналитические и творческие способности молодых людей. В итоге в проекте участвуют всего 11 студентов столичных вузов.
Под патронажем Банка развития, который и инициировал создание отряда, "разумеры" на целый год станут полноценными сотрудниками банка.
К слову, Банк развития, Министерство образования и Белорусский республиканский союз молодежи подписали соглашения в области развития деятельности студенческих отрядов и поддержки молодых ученых.