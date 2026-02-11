В Беларуси стали применять навигационное пломбирование фур

Новый этап развития в сфере торговли и грузовых перевозок. С 11 февраля международные грузовые рейсы по территории ЕАЭС осуществляются с применением специальных навигационных пломб.

Эти датчики упростят процедуру контроля за машинами и грузом, позволят избежать дополнительных проверок и оптимизируют логистические маршруты. Белорусские специалисты принимали активное участие в разработке системы и теперь ее проверяют в деле.

Единая пломба на груз по всему пути следования на территории Евразийского экономического союза из точки А в точку Б. Универсальная система контроля грузоперевозок заработала с 11 февраля дня и на территории Беларуси. За день оформили более 80 машин.

Александр Божук, начальник отдела главного управления организации таможенного контроля ГТК Беларуси: "С нуля часов сегодняшнего дня началось отслеживание перевозок товаров в соответствии с соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров. Применение единой навигационной пломбы на всем пути исследования позволит, безусловно, сократить накладные расходы бизнеса за счет бесшовности перевозок товаров, а также ускорить доставку товара до конечного получателя. На первом этапе сегодняшнего дня отслеживанию с применением навигационных пломб будут подлежать грузоперевозки санкционной продукции, алкогольной и табачной продукции. На втором этапе, спустя полгода, будут подлежать отслеживанию все категории товаров в рамках таможенной процедуры транзита, перемещаемой автомобильным транспортом. И на последнем этапе - все категории товаров в соответствии с процедурой транзита, перемещаемой железнодорожным транспортом".

Артем Зенкин, специалист по обслуживанию навигационных устройств Минского филиала РУП "Белтаможсервис": "Навигационная пломба представляет собой что-то типа мобильного телефона. В нем находится сим-карта, которая подает сигнал, и, соответственно, оператор видит, где передвигается автомобиль. Приходит команда, номер машины. Мы, соответственно, добавляем все документы, берем подписи водителя и навешиваем саму пломбу. Устанавливается она на прицеп, фиксируя дверь".

"Белтаможсервис" участвовал в становлении этой системы еще с 2021 года. Интеллект пломбы заключается именно во внутренней начинке, которая позволяет синхронизировать эту пломбу с электронной системой, которая занимается непосредственно отслеживанием. И само отслеживание позволяет контролировать многие этапы: этап наложения пломбы, этап самого контроля, контроль так называемых инцидентов (взлом пломбы, уход от согласованного маршрута). В принципе, позволяет даже видеть, когда перевозчик заехал не на ту автозаправочную станцию, которая в списке разрешенных перемещений", - рассказал Кирилл Демещик, замдиректора Минского филиала РУП "Белтаможсервис" .