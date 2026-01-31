3.75 BYN
В Беларуси стартовал второй этап репетиционного централизованного экзамена
31 января в Беларуси проходит второй этап репетиционного централизованного экзамена. Почти 58,5 тыс. 11-классников проверяют свои знания, а в Минске - более 13 тыс.
В главном корпусе Белорусского государственного экономического университета царит достаточно напряженная атмосфера - свыше 120 выпускников 11-х классов пришли проверить свои знания на репетиционном централизованном экзамене.
Только в Минске репетиция ЦЭ проходит в 10 университетах, больше всего ребят примет БГУ - свыше 3 тыс.
Испытание проходит в 3 этапа - первый состоялся с октября по декабрь, второй - стартует 31 января и завершится в феврале, а третий этап стоит ожидать в марте. Репетиционное ЦЭ - возможность проверить свой уровень знаний, а также научиться правильно распределять время на экзамене и пользоваться бланком.
"Для репетиционного централизованного экзамена я выбрала русский язык, как, в принципе, большинство моих одноклассников, но я это обусловила тем, что планирую поступать на факультет журналистики в БГУ, поэтому решила проверить свои знания. Также выбор мой был обусловлен тем, что я являюсь участницей Олимпиады по русскому языку, и я просто захотела проверить свои знания и найти слабые места, к чему мне нужно готовиться более тщательно, какие темы повторить и углубленно изучить", - рассказала 11-классница.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Хотел бы отметить то, что самые популярные предметы у нас: русский язык (17,9 тыс. зарегистрированных), математика (практически 12,9 тыс.) и биология (6,9 тыс. выпускников 11 классов). Нас это очень радует, это говорит о том, что естественнонаучный, физико-математический профиль - как раз-таки те специалисты, которые нужны для нашей страны. И именно в этой области мы ждем самых успешных и самых лучших ребят".
Регистрация выпускников для участия в испытаниях осуществляется администрацией школы.
Выпускники должны не забыть обязательно взять с собой паспорт и черные гелевые ручки. Личные вещи, не относящиеся к экзамену, а также любые электронные устройства проносить в аудиторию запрещено.