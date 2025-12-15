В Беларуси стартовала акция "Наши дети"

15 декабря стартовала самая добрая акция "Наши дети". Ежегодно она дарит радость ожидания чуда маленьким белорусам.

В 2025 году новогодний марафон добрых дел - юбилейный. В 30-й раз проходит по инициативе и под патронатом Президента. Старт акции дали на Гомельщине, в Дворцово-парковом комплексе.

Старт новогодней акции "Наши дети" подхватили все регионы

Именно с площадки у Дворца Румянцевых-Паскевичей в Гомеле, самый добрый зимний марафон разлетелся по всем уголкам страны. Чтобы ни один маленький белорус не остался без внимания.

Только Гомельский дворец собрал 350 участников акции "Наши дети". Чтобы попасть в сказку, всем нужно было пройти познавательной квест. И вот он - долгожданный старт доброй и душевной акции.

Новогодний телемост объединил детей из всех уголков страны. Участники праздничного марафона обменялись приветствиями, пожелали друг другу хорошего настроения и удачи в наступающем году, чтобы все задуманное исполнилось. Никто не остался без подарков.

Дети поделились впечатлениями:

"Новый год - это мой самый любимый праздник. Потому что мы собираемся всей семьей, дарим подарки".

"Для меня Новый год - это счастье года, потому что я в эту ночь не сплю. Хочу всем пожелать счастья, радости".

А еще каждый регион представил свою уникальную "Библиотеку добрых дел" - сборник добрых инициатив и проектов. Гомельская область показала "Гомельскую книгу щедрости".

Дети поделились впечатлениями:

"Самое главное чудо - это гора подарков под елкой. Конечно, жду румбокс, домик игрушечный в форме мишки".

"Жду новогоднего чуда, уже на елку ходила, очень красиво. Прежде всего, это желание, чтобы все были здоровы, чтобы все были счастливы".

А еще 15 декабря ребята стали участниками новогоднего представления.