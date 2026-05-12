В Беларуси стартовала республиканская неделя консультирования "Все для семьи"

В преддверии Дня семьи в Беларуси стартовала единая республиканская неделя консультирования "Все для семьи". Ее организовали Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством здравоохранения.

С 11 по 15 мая в Беларуси проходит неделя консультирования "Все для семьи". Консультации будут проводиться ежедневно с 9:00 до 10:30, их будут давать в территориальных центрах социального обслуживания, областных и городских отделах Фонда социальной защиты населения. Граждане смогут получить ответы на самые разные вопросы: назначение пенсий, пособий и семейного капитала, адресная социальная помощь и льготы для многодетных семей. Специалисты проконсультируют по трудовым отношениям, охране труда и занятости.

Все желающие смогут обратиться по единому городскому номеру: 371-03-71.

"Граждан, конечно, интересуют ответы на вопросы, которые относятся исключительно к их жизненным ситуациям, поэтому такие тематические консультации полезны и ускоряют решение любого вопроса. Гражданин понимает, куда ему идти, что предоставить, какие есть права и гарантии", - рассказала начальник Управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Беларуси Светлана Белаш.