В Беларуси стартует 3-й этап репетиционного тестирования
1 марта в Беларуси стартует третий, заключительный, этап репетиционного тестирования. Испытания продлятся до 30 апреля и охватят 14 школьных предметов на выбор. На данный момент в стране работают 139 пунктов проведения экзамена.
По итогам РТ в конце этапа предоставляется тематическое консультирование для работы над ошибками. Также участники получают скан-копию бланка ответов в личном кабинете на сайте РИКЗ, чтобы увидеть свои ошибки и понять, какой материал стоит повторить или доучить.
В ходе первого этапа репетиционного тестирования и экзамена было написано более 160 тыс. тестов. Второй этап закончился 28 февраля, и уже обработано около 115 тыс. бланков ответов. Результаты размещаются в личных кабинетах участников на сайте Республиканского института контроля знаний.