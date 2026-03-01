В Беларуси стартует 3-й этап репетиционного тестирования

1 марта в Беларуси стартует третий, заключительный, этап репетиционного тестирования. Испытания продлятся до 30 апреля и охватят 14 школьных предметов на выбор. На данный момент в стране работают 139 пунктов проведения экзамена.

По итогам РТ в конце этапа предоставляется тематическое консультирование для работы над ошибками. Также участники получают скан-копию бланка ответов в личном кабинете на сайте РИКЗ, чтобы увидеть свои ошибки и понять, какой материал стоит повторить или доучить.