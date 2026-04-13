В Беларуси стартует ярмарка вакансий для молодежи

Найдите работу можно уже сегодня. В Беларуси стартовала Республиканская молодежная ярмарка вакансий. Она открывает возможность подработки для учащихся, а выпускникам - устроиться на подходящее рабочее место. Вакансии предложат предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства.

Специалисты Службы занятости расскажут, какие направления востребованы на рынке труда, на что следует обратить внимание при трудоустройстве и какие гарантии есть у молодых работников. Кроме того, участники смогут пройти тестирование и определиться с карьерной траекторией. График проведения ярмарок доступен на интернет-ресурсах Минтруда и соцзащиты.