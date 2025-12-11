В Беларуси стартуют благотворительные акции "Наши дети" и "От всей души"

Новогодние праздники - еще один повод для белорусов сплотиться ради добрых дел. В стране стартуют республиканские акции "Наши дети" и "От всей души".

Традиционно они проходят под патронатом и по инициативе Президента и уже стали символом единения ради общего дела. К марафону добра каждый год подключается все больше желающих.

Расскажем, какие мероприятия запланированы в этом году.

Белорусы всегда отличались своей особой теплотой и заботой о каждом, кто нуждается в помощи. Это хорошо проявляется в таком марафоне добрых дел, который полюбился и получил большой отклик у белорусов. С 15 декабря стартует новогодняя благотворительная акция "Наши дети", этой традиции уже 30 лет и проходит она под патронатом главы государства.

И за это время праздник объединил и окунул в сказочный мир миллионы юных белорусов по всей стране. Акция стала настоящим брендом. И добрые дела пройдут в течение месяца во всех уголках страны и охватят более миллиона ребят. Традиционно в них принимают участие госорганы, общественные объединения, организации и молодежь.

Кроме детей, не меньшее количество заботы нужно и старшему поколению.

Так, по инициативе Президента уже третий год подряд проходит республиканская акция "От всей души". В 2025 году старт будет дан 23 декабря. Пристальное внимание будет уделено ветеранам, долгожителям, одиноко проживающим пожилым людям и ветеранам труда.