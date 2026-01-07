В Беларуси убирают снег почти 1200 единиц спецтехники и более 3,5 тыс. работников ЖКХ

8 января синоптики обещают сильные снегопады и метель, в связи с чем в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Чтобы устранить последствия снегопадов, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Для обеспечения безопасных условий передвижения пешеходов и транспорта ведется постоянный мониторинг улично-дорожной сети. Сейчас на уборке дорог задействованы почти 1200 единиц техники и более 3,5 тыс. работников.

К коммунальщикам присоединяются и неравнодушные белорусы. Убирают снег во дворах, на территории частного сектора и на автопарковках.