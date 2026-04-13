В Беларуси утвердили информационную стратегию государственной семейной политики на 2026-2030 годы
Семья остается ключевым трендом в социальной жизни страны: четыре министерства Беларуси совместно утвердили информационную стратегию государственной семейной политики.
При подготовке документа было проведено исследование, которое показало, что в государственных СМИ за последние четыре года тема семьи и родительства присутствует постоянно, но ее эмоциональный фон часто оказывается нейтральным или формальным.
Расскажем, как в стране будут информационно продвигать семейную тематику в ближайшие 5 лет.
Семья - это тренд
Белорусы все чаще сочетаются узами брака, однако если взглянуть с точки зрения сохранения семейных отношений, здесь первую скрипку играет вовремя грамотно оказанная информационная поддержка и помощь.
Информационная стратегия государственной семейной политики - это документ, который задает единые подходы к формированию позитивного образа семьи, но куда более интересны цифры статистики и новые проекты в рамках этой стратегии.
Наибольший объем материалов посвящен рождению детей и составляет (20,2 %), материнству (30,5 %) и отцовству (45,6 %). При этом живые родительские истории и личный опыт воспитания составляют менее 2,5 % от общего числа публикаций. Этому в ближайшие 5 лет журналисты уделят пристальное внимание. Стратегия призвана поддержать эти смыслы через современные форматы, живой язык и честные истории.
Елена Симакова, замначальника управления воспитательной и социальной работы главного управления Министерства образования Беларуси:
"Для того чтобы мы все вместе транслировали, как много делается в нашей стране для семей, для поддержки членов семьи, для поддержки многодетной семьи, в том числе благоприятного, хорошего семейного воспитания, была разработана информационная стратегия. Министерство образования является одним из активных участников реализации этой стратегии. Мы работаем с молодежной аудиторией, со студенческой, мы работаем с детской аудиторией, родительской аудиторией. Для них будет реализован ряд проектов, чтобы доносить политику государства, информировать о тех возможностях, льготах и гарантиях, которые предусмотрены для многодетных семей, для молодых семей и так далее".
Для женщин появится система мягкого возвращения после декретного отпуска через наставничество и тьюторство. Для молодоженов будет издан справочник "Первый год вместе" о психологии компромиссов. В 2025 году свадеб в Беларуси стало больше на 6 тыс., но, к сожалению, самыми хрупкими союзами оказались отношения продолжительностью в 1-4 года.
Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"Будем разрабатывать рекомендации для нанимателей по формированию среды, поддерживающей родительство на рабочих местах, потому что основное число населения - это работающие люди, и очень важно, чтобы на рабочих местах были созданы хорошие условия, позволяющие соблюдать гармоничный баланс родительства и реализации карьерных устремлений. Также будем работать в направлении развития социальной рекламы для того, чтобы был узнаваемый бренд".
Профильные министерства будут постоянно отслеживать реализацию этих мер, чтобы оценить эффективность подобных механизмов. В частности, до 2030 года белорусы смогут увидеть ряд цифровых платформ для решения семейно-бытовых вопросов. Ведь крепкие отношения должны быть не на бумаге, а в действии.