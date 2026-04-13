В Беларуси утвердили информационную стратегию государственной семейной политики на 2026-2030 годы

Семья остается ключевым трендом в социальной жизни страны: четыре министерства Беларуси совместно утвердили информационную стратегию государственной семейной политики.

При подготовке документа было проведено исследование, которое показало, что в государственных СМИ за последние четыре года тема семьи и родительства присутствует постоянно, но ее эмоциональный фон часто оказывается нейтральным или формальным.

Расскажем, как в стране будут информационно продвигать семейную тематику в ближайшие 5 лет.

Семья - это тренд

Белорусы все чаще сочетаются узами брака, однако если взглянуть с точки зрения сохранения семейных отношений, здесь первую скрипку играет вовремя грамотно оказанная информационная поддержка и помощь.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d250f36b-0508-4500-9a27-6809f68dbb16/conversions/e877132b-6e35-403a-a8e8-04b1111cbc1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d250f36b-0508-4500-9a27-6809f68dbb16/conversions/e877132b-6e35-403a-a8e8-04b1111cbc1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d250f36b-0508-4500-9a27-6809f68dbb16/conversions/e877132b-6e35-403a-a8e8-04b1111cbc1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d250f36b-0508-4500-9a27-6809f68dbb16/conversions/e877132b-6e35-403a-a8e8-04b1111cbc1f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Информационная стратегия государственной семейной политики - это документ, который задает единые подходы к формированию позитивного образа семьи, но куда более интересны цифры статистики и новые проекты в рамках этой стратегии.

Наибольший объем материалов посвящен рождению детей и составляет (20,2 %), материнству (30,5 %) и отцовству (45,6 %). При этом живые родительские истории и личный опыт воспитания составляют менее 2,5 % от общего числа публикаций. Этому в ближайшие 5 лет журналисты уделят пристальное внимание. Стратегия призвана поддержать эти смыслы через современные форматы, живой язык и честные истории.

Елена Симакова, замначальника управления воспитательной и социальной работы главного управления Министерства образования Беларуси:

"Для того чтобы мы все вместе транслировали, как много делается в нашей стране для семей, для поддержки членов семьи, для поддержки многодетной семьи, в том числе благоприятного, хорошего семейного воспитания, была разработана информационная стратегия. Министерство образования является одним из активных участников реализации этой стратегии. Мы работаем с молодежной аудиторией, со студенческой, мы работаем с детской аудиторией, родительской аудиторией. Для них будет реализован ряд проектов, чтобы доносить политику государства, информировать о тех возможностях, льготах и гарантиях, которые предусмотрены для многодетных семей, для молодых семей и так далее".

Для женщин появится система мягкого возвращения после декретного отпуска через наставничество и тьюторство. Для молодоженов будет издан справочник "Первый год вместе" о психологии компромиссов. В 2025 году свадеб в Беларуси стало больше на 6 тыс., но, к сожалению, самыми хрупкими союзами оказались отношения продолжительностью в 1-4 года.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61d5c526-6cb6-4bb0-af51-c6775970b633/conversions/b4360da8-6e1b-477b-990b-2d9c869af7c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61d5c526-6cb6-4bb0-af51-c6775970b633/conversions/b4360da8-6e1b-477b-990b-2d9c869af7c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61d5c526-6cb6-4bb0-af51-c6775970b633/conversions/b4360da8-6e1b-477b-990b-2d9c869af7c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61d5c526-6cb6-4bb0-af51-c6775970b633/conversions/b4360da8-6e1b-477b-990b-2d9c869af7c4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Будем разрабатывать рекомендации для нанимателей по формированию среды, поддерживающей родительство на рабочих местах, потому что основное число населения - это работающие люди, и очень важно, чтобы на рабочих местах были созданы хорошие условия, позволяющие соблюдать гармоничный баланс родительства и реализации карьерных устремлений. Также будем работать в направлении развития социальной рекламы для того, чтобы был узнаваемый бренд".