Утверждена информационная стратегия: как будут продвигать семейную политику в ближайшие 5 лет

Семья остается ключевым трендом в социальной жизни страны. Четыре министерства Беларуси совместно утвердили информационную стратегию государственной семейной политики.

Документ устанавливает единые подходы к формированию позитивного образа семьи, но куда более интересны цифры статистики и новые проекты в рамках этой стратегии. Наибольший объем материалов посвящен рождению детей и составляет 20 %, материнству - 30 % и отцовству - 45,6 %. При этом живые родительские истории и личный опыт воспитания составляют менее 2,5 % от общего числа публикаций. Стратегия призвана поддержать эти смыслы через современные форматы, живой язык и честные истории.

Светлана Белаш, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Ключевая цель информационной стратегии - к 2030 году сформировать информационное поле, которое поддерживает ценностное отношение к семье, уважает и повышает престиж материнства и отцовства, поддерживает равное распределение домашних обязанностей в обществе, а также информирует население о мерах государственной поддержки".

Дорожная карта содержит 4 блока. Национальный бренд будет сформирован через семейную айдентику в виде семейных упаковок и QR-кодов на товарах, будут введены рекомендации для нанимателей, как создавать дружественную семье и родительству среду, а для женщин появится система "мягкого возвращения" после декретного отпуска через систему наставничества. Появится справочник для молодоженов "Первый год вместе" о психологии компромиссов, поскольку свадеб в Беларуси стало больше на 6 тыс., но самыми хрупкими союзами оказались браки длительностью в 1,4 года.

"Будем разрабатывать рекомендации для нанимателей по формированию среды, поддерживающей родительство на рабочих местах, потому что основное число населения - это работающие люди, и очень важно, чтобы на рабочих местах были созданы хорошие условия, позволяющие соблюдать гармоничный баланс родительства и реализации карьерных устремлений. Также будем работать в направлении развития социальной рекламы для того, чтобы был узнаваемый бренд", - отметила Светлана Белаш.