В Беларуси утвердили логотип Года белорусской женщины из более чем 100 работ

В Беларуси утвержден логотип Года белорусской женщины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу Белорусского союза женщин Ольгу Шпилевскую.

Белорусский союз женщин инициировал конкурс на создание логотипа вскоре после того, как главой государства была объявлена тематика 2026 года.

"Нам хотелось посмотреть, как девушки, женщины видят этот логотип, как его представляют. Каждая могла, основываясь на интуиции и чувствах, прорисовать свой вариант. При этом каких-либо параметров мы не задавали. Мы полагали, что сами белорусские женщины должны предложить символ нынешнего года", - сказала Ольга Шпилевская.

Конкурс проводился среди всех областных, объединенных, первичных организаций Белорусского союза женщин. Участницы представили более 100 разных вариантов. Во многих работах виделся единый стиль: многие предлагали отразить в логотипе образ, лицо женщины. А интерпретации были совершенно разными.

Победителем конкурса стала лидер молодежного крыла Волковысской районной организации Белорусского союза женщин Евгения Пограничная. Она фотограф, ранее презентовала несколько собственных фотовыставок. Любит снимать семью, женщину.