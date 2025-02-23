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В Беларуси утвердили правила безопасности при обращении промышленных взрывчатых веществ
Правила по обеспечению промышленной безопасности при обращении промышленных взрывчатых веществ утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 1 октября 2024 года № 64. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Правила устанавливают обязательные для соблюдения требования промышленной безопасности для организаций, деятельность которых связана с изготовлением, хранением, использованием, испытанием и уничтожением промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) на объектах, являющихся опасными производственными объектами, потенциально опасными объектами.
Отмечается, что организации, осуществляющие указанную деятельность, должны соблюдать требования, установленные техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе", принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии.
В разделах правил помимо общих положений определены требования промышленной безопасности при использовании, хранении, изготовлении ПВВ, к оборудованию, предназначенному для механизации взрывных работ и изготовления взрывчатых вещества, а также требования по определению безопасных расстояний при взрывных работах и хранении ПВВ.
Постановление вступает в силу с 1 марта.
Как сообщалось, проект постановления МЧС "Об утверждении правил по обеспечению промышленной безопасности при обращении промышленных взрывчатых веществ" выносился на общественное обсуждение в минувшем году.