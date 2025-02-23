В Беларуси утвердили правила безопасности при обращении промышленных взрывчатых веществ

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f85b2d0-3095-4992-8d62-57ee49b4703c/conversions/81455ca4-d42f-4134-ae63-b4247309b933-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f85b2d0-3095-4992-8d62-57ee49b4703c/conversions/81455ca4-d42f-4134-ae63-b4247309b933-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f85b2d0-3095-4992-8d62-57ee49b4703c/conversions/81455ca4-d42f-4134-ae63-b4247309b933-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f85b2d0-3095-4992-8d62-57ee49b4703c/conversions/81455ca4-d42f-4134-ae63-b4247309b933-xl-___webp_1920.webp 1920w

Правила по обеспечению промышленной безопасности при обращении промышленных взрывчатых веществ утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 1 октября 2024 года № 64. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правила устанавливают обязательные для соблюдения требования промышленной безопасности для организаций, деятельность которых связана с изготовлением, хранением, использованием, испытанием и уничтожением промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) на объектах, являющихся опасными производственными объектами, потенциально опасными объектами.

Отмечается, что организации, осуществляющие указанную деятельность, должны соблюдать требования, установленные техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе", принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии.

В разделах правил помимо общих положений определены требования промышленной безопасности при использовании, хранении, изготовлении ПВВ, к оборудованию, предназначенному для механизации взрывных работ и изготовления взрывчатых вещества, а также требования по определению безопасных расстояний при взрывных работах и хранении ПВВ.

Постановление вступает в силу с 1 марта.