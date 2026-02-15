В Беларуси увеличились продажи домокомплектов - на приобретение действует кредит под 4 % годовых

В Беларуси заметно выросли продажи домокомплектов - их Минлесхоз презентовал в 2023 году после поручения Президента сделать доступнее древесину для частного строительства. В прошлом году лесхозы реализовали 160 домов и 90 бань.



По сути, это конструктор для желающих построить собственное жилье по привлекательной цене. С учетом растущего спроса ведомство прорабатывает расширение мощностей. Сейчас в стране три десятка производств, и на некоторых заказы уже расписаны до конца года.

Игорь Малашевич, замминистра лесного хозяйства Беларуси: "Проект по производству домов и домокомплектов из дерева начался в 2023 году. Тогда мы только пробовали. Да, были у отдельных наших руководителей сомнения, но вместе с тем сегодняшний день показывает, что этот проект достаточно эффективен. Если в цифрах, то представьте: в 2023 году - это порядка 18 домокомплектов (дома и бани), в 2024-2025 гг. идет расширение. При этом параллельно развивается торговая сеть "Лесной домик". Это торговые площадки".