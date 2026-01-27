В Беларуси увеличится плата за ЖКХ: с января подорожают все услуги, кроме отопления и горячей воды

Стали известны предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год в Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент 23 января. Платежи за услуги ЖКХ для населения увеличатся в пределах половины базовой величины, или на 22,5 рубля. В то же время с 1 февраля ожидается увеличение бюджета прожиточного минимума.

Вопросы тарифов на жилищно-коммунальные услуги всегда находятся в центре внимания. Государство подходит к их изменению максимально взвешенно и поэтапно, сохраняя высокий уровень социальной защищенности граждан.

Все изменения разбиты на два этапа для смягчения нагрузки на семейный бюджет

Первый этап - с января. Подорожают все услуги, кроме отопления и горячей воды. Например, кубометр холодной воды будет стоить на 41 копейку дороже, водоотведение - на 34 копейки. При этом тарифы на техническое обслуживание и капитальный ремонт вырастут совсем незначительно - на 3-4 копейки за квадратный метр.

Второй, летний этап - с июня. Именно тогда изменится стоимость тепловой энергии для отопления. Подорожание составит чуть менее 2 рублей за гигакалорию.

Даже после всех изменений доля коммунальных платежей в доходах белорусов останется одной из самых низких на пространстве Евразии. Для работающей семьи это всего 3,5 %. И это результат взвешенной социально-экономической политики.

А вот что касается стран - соседей Беларуси, то ежемесячные расходы на отопление, газ, воду, электроэнергию и вывоз мусора в Европе сильно различаются, особенно в крупных городах и столицах.

Где платить приходится больше всего?