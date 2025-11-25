В Беларуси ужесточат правила продажи электронных сигарет

Чтобы уберечь подростков от пагубной и опасной для здоровья привычки, правила продажи электронных сигарет будут ужесточены в Беларуси.

По данным МВД, вейпы массово употребляются подростками на территории школ и колледжей. Только в 2025 году за курение в запрещенных местах были задержаны более 300 несовершеннолетних, и 240 человек использовали именно вейпы. В ведомстве прорабатывают вопрос о введении административной ответственности за приобретение для несовершеннолетнего электронных систем курения и жидкостей к ним.

"Учитывая серьезность проблемы, Министерством внутренних дел усилена профилактическая деятельность. Особое внимание уделяется учебным заведениям. Также установлен запрет на реализацию табачных изделий и электронных систем курения лицам моложе 18 лет. Выявлено 90 недобросовестных продавцов, которые пренебрегли этой нормой. В настоящее время прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за покупку вейпов, жидкостей и сигарет для несовершеннолетних", - отметил начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси Александр Близнюк.