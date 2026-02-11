В Беларуси в 2025 году построено 4,5 млн кв. м жилья

В Беларуси в 2025 году построено 4,5 млн квадратных метров жилья. О работе строительного комплекса говорили на заседании коллегии Минстройархитектуры.

Отрасль остается одним из драйверов роста нашей экономики. Новые жилые массивы растут в каждом регионе страны. Что важно: возводится все больше арендных домов. Этот же акцент остается в силе и на всю текущую пятилетку.

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

"Конечно, в основном будет строительство жилья для нуждающихся. Это госзаказ, господдержка, особое внимание - строительству арендного жилья. Уже в текущем году мы планируем построить 650 тыс. квадратных метров жилья. На будущую пятилетку это уже 5 млн квадратных метров жилья. То есть планы достаточно серьезные, мы прекрасно понимаем задачи, которые стоят перед министерством, и ответственность".