В Беларуси в 2025 году построено 4,5 млн кв. м жилья
В Беларуси в 2025 году построено 4,5 млн квадратных метров жилья. О работе строительного комплекса говорили на заседании коллегии Минстройархитектуры.
Отрасль остается одним из драйверов роста нашей экономики. Новые жилые массивы растут в каждом регионе страны. Что важно: возводится все больше арендных домов. Этот же акцент остается в силе и на всю текущую пятилетку.
Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:
"Конечно, в основном будет строительство жилья для нуждающихся. Это госзаказ, господдержка, особое внимание - строительству арендного жилья. Уже в текущем году мы планируем построить 650 тыс. квадратных метров жилья. На будущую пятилетку это уже 5 млн квадратных метров жилья. То есть планы достаточно серьезные, мы прекрасно понимаем задачи, которые стоят перед министерством, и ответственность".
Стоит задача наращивать экспорт товаров и услуг, не только закрепляться в российских регионах, но и открывать для себя дальнюю дугу.