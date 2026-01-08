3.67 BYN
В Беларуси в 2026 году построят более 238 тыс. кв. м жилья с господдержкой
Автор:Редакция news.by
В Беларуси определены конкретные объемы жилищного строительства на 2026 год.
Согласно новому постановлению Совета министров, в этом году будет построено 238,3 тыс. кв. м жилья с государственной поддержкой, 407,4 тыс. кв. м по госзаказу и 650 тыс. кв. м арендного жилья.
В рамках курса на энергоэффективность планируется построить 315 тыс. кв. м так называемых электродомов. Кроме того, в эксплуатацию введут 22,9 тыс. кв. м жилых помещений социального пользования.
В планах на 2026 год планируется обеспечить жильем почти 6 тыс. многодетных семей. Жилплощадь они должны получить в течение года с даты постановки на учет. На строительство необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры для нового жилья направят 1,342 млрд белорусских рублей.