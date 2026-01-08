В Беларуси в 2026 году построят более 238 тыс. кв. м жилья с господдержкой

В Беларуси определены конкретные объемы жилищного строительства на 2026 год.

Согласно новому постановлению Совета министров, в этом году будет построено 238,3 тыс. кв. м жилья с государственной поддержкой, 407,4 тыс. кв. м по госзаказу и 650 тыс. кв. м арендного жилья.

В рамках курса на энергоэффективность планируется построить 315 тыс. кв. м так называемых электродомов. Кроме того, в эксплуатацию введут 22,9 тыс. кв. м жилых помещений социального пользования.