В Беларуси в ближайшие недели ожидается увеличение количества заболевших ОРИ

Ситуация по острым респираторным инфекциям в Беларуси характерна для данного периода года. Но в ближайшие недели специалисты ожидают рост количества заболевших. В стране идет лабораторный мониторинг. Результаты показывают, что на фоне активной циркуляции вирусов гриппа А и единичных случаев гриппа B отмечается также распространение негриппозных респираторных вирусов. Среди них - бокапарвовирусы, метапневмоозбудители, аденовирусы и вирусы парагриппа.

"Меры профилактики респираторных инфекций - это по возможности избегать посещения мест массового скопления людей, контакта с заболевшими лицами. В данный период, может быть, не стоит лишний раз посещать организации здравоохранения. Не стоит лишний раз, если этого не требует ситуация, навещать заболевших друзей и родственников, особенно с маленькими детьми. Можно чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку, соблюдать меры личной гигиены, мытье рук тоже как можно часто, либо, если нет возможности помыть руки с мылом, использовать влажные салфетки".