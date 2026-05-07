В Беларуси в прокат вышел фильм для детей о создании государственного гимна

Национальная киностудия "Беларусьфильм" представила ленту "Государственный гимн Республики Беларусь". Фильм молодого режиссера Ксении Стрельченко закрывает цикл трилогии о государственных символах.

За 26 минут юным белорусам рассказывают историю создания главной мелодии страны. Сюжет строится вокруг путешествия по страницам истории, куда зрителя ведут Соня и Хранитель гимна.

В ленте объединены элементы игрового кино с архивными документами. Также большая работа велась с экспертами. Картина уже вышла в широкий прокат по всей стране.

Ксения Стрельченко, режиссер фильма "Государственный гимн Республики Беларусь":

"Хотелось, чтобы фильм был больше ориентирован на детскую аудиторию, поэтому мы немножко поменяли подход. Мы превратили что-то сложное, документальное, такое, что обычно рассказывается очень сложными словами, в сказку. И попытались донести малышам это через что-то придуманное девочкой как сказочная история".

"В фильме нам удалось рассказать всю историю создания нашего гимна, все детали: как создавался текст, музыка, почему мы все встаем, когда играют эти торжественные аккорды. Мы хотели рассказать всю самую главную историю этого гимна, и это получилось сделать с максимальным интересом", - отметила исполнительница главной роли в фильме "Государственный гимн Республики Беларусь" Амалия Сухан.

Каким быть гимну Беларуси, решили в 2002 году: выбирали из трех вариантов. Канон на музыку Нестора Соколовского, слова Климковича и Каризны был записан в Большой студии Дома радио.