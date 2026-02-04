В Беларуси в зимнюю непогоду действуют горячие линии для пожилых людей и инвалидов

Сильные морозы и снегопады - время повышенного внимания к социально уязвимым людям. Для них по всей стране работает горячая линия. Обратиться могут одинокие пожилые люди, граждане с инвалидностью и те, кому сложно справиться с непогодой самостоятельно. Соцслужбы помогают с расчисткой снега, доставкой продуктов и лекарств, сопровождают в медучреждения.



Все обращения принимаются и передаются специалистам по месту жительства. При необходимости к работе подключаются и другие службы - от местных исполкомов до спасателей.

Светлана Химиченко, завотделением территориального центра социального обслуживания населения Минского района:

"Так, например, поступило обращение одиноко проживающего инвалида второй группы из города Заславль о том, что ему необходимо расчистить площадку под твердое топливо «Брикет». Понятно, что центр не располагает спецтехникой, поэтому мы перенаправили просьбу в телефон горячей линии Заславского горисполкома. Коллеги подхватились по этому вопросу, оперативно помогли все это сделать".

"Одиноким быть тяжеловато. Молодец, помогла она. Ну, ей попросишь, так она все выполняет, я ей пишу: какие препараты, какие в магазине продукты надо. Перечень даю. В магазин ходит, в аптеку. Полы мне помогает убирать, навели порядок", - с благодарностью отмечает жительница деревни Боровляны Раиса Пушко.