В Беларуси внесены изменения в правила вступительной кампании - что изменится для абитуриентов

В Беларуси внесены изменения в правила вступительной кампании. Соответствующий указ подписал Президент.

Расскажем, что изменится для абитуриентов.

Совершенствование вступительной кампании

Глава государства подписал указ "О совершенствовании вступительной кампании". Документ призван обеспечить абсолютно равные возможности абитуриентам при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования.

Как работают новации на практике? Уже создана государственная комиссия, которая будет следить за подготовкой и проведением вступительной кампании. Важно, что комиссия получила полномочия контролировать проведение университетских олимпиад, победители которых имеют право на льготное поступление в те вузы, которые проводят такие олимпиады.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:

"Внесены точечные, совершенно незначительные изменения и дополнения в правила приема. С 1 января в Беларуси создан колледж Министерства внутренних дел, поэтому в правилах приема прописаны возможности льготного поступления определенных категорий ребят. Это прежде всего выпускники классов военно-патриотической направленности, специализированных лицеев, кадетских училищ".

Еще большее усиление контроля за объективностью и прозрачностью конкурса - важнейшая задача государственной комиссии. Обновленные требования делают систему приема более справедливой и ориентированной на реальные знания выпускников.

Виктор Маслак, директор Смиловичского государственного аграрного колледжа:

"Одним из нововведений этой вступительной кампании будет то, что ребята при поступлении на заочную дистанционную форму получения образования могут не иметь при этом стаж по профессии, которую они будут избирать. Это хорошо тем, что ребята могут поступить на какую-то другую специальность, получить другую профессию и при этом не подтверждать стаж работы по данной специальности. Поэтому наши учащиеся при окончании учреждения образования могут пойти на более высшую ступень, при этом найти себя, самореализовываться в дальнейшей своей будущей специальности, профессии, при этом изменять профиль, изменять специфику".

Документ подчеркивает значение высокой подготовки каждого абитуриента. Акцент, безусловно, сделан на практику. Есть нововведения, которые касаются так называемых заочников. Так, для поступления в вуз на заочную или дистанционную форму обучения больше не требуется соответствие трудового стажа избранному профилю образования.

Виктор Кочин, проректор Белорусского государственного университета:

"В целом, этот указ больше направлен на совершенствование механизмов, и коренных ломок не предполагает, потому что мы прекрасно понимаем, что любые коренные ломки - это очень тяжелая тема для родителей и тех, кто готовится к поступлению. Было первое нововведение, которое естественным образом должно было быть ,- это обязательная сдача централизованного экзамена по истории Беларуси в контексте всемирной истории, потому что, как мы знаем, в этом году уже все 11-классники изучали этот предмет. В прошлом году он был только в экспериментальных классах, в этом году во всех. Поэтому в этом году этот предмет будет сдаваться в обязательном порядке".