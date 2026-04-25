В Беларуси введено в сельхозоборот около 21 тыс. га пострадавших от аварии на ЧАЭС земель

Плюс полторы тысячи гектаров земли - столько в 2026 году предприятия сельского хозяйства Беларуси получат дополнительных территорий для использования в своей деятельности.

Земля, возвращенная людям

Введение все новых площадей в сельхозоборот связано прежде всего с процессом полураспада основных дозообразующих элементов. За 40 лет количество территорий республики, загрязненных цезием-137 и стронцием-90, сократилось в 2 раза.

Только в Наровлянском крае в 2026 году введут в севооборот 250 га земли. На ней планируют выращивать кормовые культуры. Основание - радиометрический анализ показал, что теперь эту землю можно использовать в сельском хозяйстве.

Важно, что с 1993 года и по сегодняшний день этот непростой процесс прошли 20,5 тыс. га площадей Брестской, Гомельской и Могилевской областей. А выведено было после 1986 года из оборота 265 тыс. га. Решение о введении новых площадей в число безопасных принимается не районами и не предприятиями.

Сергей Исаченко

Рабочее место старшего научного сотрудника Института радиобиологии Академии наук Сергея Исаченко не в кабинете, а на земле. Регулярные выезды на местность и проверка почвы спецоборудованием позволяют распознать локальное расположение радионуклидов на местности.

Сергей Исаченко, старший научный сотрудник Института радиобиологии НАН Беларуси:

"Данные поступают на маленький персональный компьютер, оператор сразу видит результаты измерений. Данные можно скачать с этого компьютера и наложить на гугловскую карту, построить тем самым тематические карты загрязнения территории цезием, стронцием".

Спектрометр измеряет без отбора проб, самостоятельно производит все расчеты и сразу же выводит на портативный компьютер результаты. Ошибки в таких ситуациях быть не может. Именно поэтому в расчетах принято погрешность прибавлять к полученному результату - все же лучше перебдеть, как говорят в народе. После необходимо получить ряд заключений от курирующих этот процесс ведомств - цепочка длинная, но все это нужно для вынесения верного решения.

Игорь Чешик, директор Института радиобиологии НАН Беларуси:

"Когда, скажем, эти рекомендации положительные, анализы положительные, что действительно эти земли подлежат вводу, начинается уже кропотливая работа государственных органов управления на уровне местной власти, на уровне республики. И со временем эти земли вводятся отдельным постановлением в сельскохозяйственный оборот. На них можно работать, на них можно получать чистую продукцию. И она, безусловно, будет чистой, потому что контроль ведется жесткий на всех уровнях".

Важно соблюдать полученные рекомендации. Условно, если в предписании на этой территории должна расти кукуруза, а она устойчива к накоплению ряда радиоактивных элементов, то неподходящий для этой территории картофель выращивать нельзя. Он просто не пройдет радиохимический контроль.

Это хорошо знают в совхозе-комбинате "Заря". В этом году введенная часть земель в Наровлянском районе позволит увеличить площади кормовых культур (благо есть для кого).

Кормовая база для животных - это и есть основная цель введения в севооборот новых земель. А это наша экономическая независимость. Важно, что шаг за шагом мы отвоевываем землю для жизни и нашего будущего. Другой земли у нас не будет.