Кукуруза на бывших загрязненных полях: как сегодня живет Гомельщина, пострадавшая от Чернобыля

За последние 30 лет в Беларуси площадь загрязненных сельхозземель сократилась почти вдвое. Вернуть в оборот даже один квадратный метр - уже большая работа и большая ответственность ученых и аграриев. Это хорошо знают в Ветковском районе.

Хозяйство КСУП "Тепличное" по площади небольшое, поэтому даже клочок земли лишним не будет. В 2025 году сельхозпредприятие расширилось, причем за счет земель, считавшихся загрязненными. Тщательные исследования показали, что теперь снова можно работать - будут сеять кукурузу.

Павел Гусарев, ведущий агроном КСУП "Тепличное":

"Кукуруза меньше всего подвержена радионуклидам и меньше всего впитывает в свою зеленую массу радионуклиды. Кормовая база с кукурузой идет скоту. Не надо бояться, ведь безопасность будет обеспечена, но проверять и контролировать все равно нужно".

Ветковский район - один из самых пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Люди массово уезжали со своей малой родины. Благо сейчас регион живет уже своей нормальной жизнью и постоянно повышает ее качество. Помогают в этом профильные госпрограммы. Правда, не всегда средства расходуются рационально (в 2025 году не по адресу ушли 111 тыс. белорусских рублей).

Гомель

Представьте, что вместо привычного детского садика можно на три недели уехать в санаторий. Так везет ребятам со всей Гомельской области, и для их родителей это совершенно бесплатно. Каждый день в такой организации расписан по минутам. Да, у воспитателей много работы, но она в удовольствие.

ДРОЦ "Кристальный" является единственным в области центром, переназначенным для проживания дошколят без родителей. Туда приезжают дети со всего региона, в том числе из пострадавших районов. Как раз чернобыльская госпрограмма помогла комплексу открыть новую главу - 1,5 года назад ввели новый корпус. Теперь там могут оздоравливаться 200 юных белорусов одновременно.

Лариса Березун, директор ДРОЦ "Кристальный":

"У нас три направления лечения. Это лечение органов дыхательной системы, пищеварения и нервной системы. Деткам предложены всевозможные процедуры - ванны, спелеотерапия, углекислые ванны, массажи (вибромассаж, ручной массаж), кислородные коктейли, фиточай, бассейн. Все это направлено на укрепление иммунитета детей".

К слову, при строительстве и реконструкции использовали в основном белорусские материалы, а закупая оборудование или игрушки, тоже отдают предпочтение родному. Материально-техническая база здесь внушительная.

Согласитесь, что такие простые ежедневные радости бесценны. В пострадавших регионах люди живут обычной жизнью - сеют хлеб, строят дома и воспитывают детей. В Беларуси сделано все, чтобы события 40-летней давности, связанные с трагедий на Чернобыльской АЭС, не мешали развитию страны.

40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС. Как удалось преодолеть ее последствия. Как возвращают пострадавшие регионы к нормальной жизни, смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".