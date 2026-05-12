В Беларуси выбирают лучшую автоледи

Женщины Беларуси будут соревноваться в мастерстве вождения. На базе Военной академии прошел отборочный этап конкурса "Автоледи-2026", участницами которого стали исключительно девушки белорусской армии.

20 лучших автомобилисток соревновались в знании теории, а затем демонстрировали мастерство вождения на площадке. Победительница турнира примет участие в республиканских соревнованиях, которые пройдут 13-14 мая.

Автомобильные заезды будут организованы на аэродроме в Липках. В конкурсе будут участвовать женщины из всей страны, которые представят разные ведомства и организации.

