В Беларуси выбирают лучшую автоледи
Автор:Редакция news.by
Женщины Беларуси будут соревноваться в мастерстве вождения. На базе Военной академии прошел отборочный этап конкурса "Автоледи-2026", участницами которого стали исключительно девушки белорусской армии.
20 лучших автомобилисток соревновались в знании теории, а затем демонстрировали мастерство вождения на площадке. Победительница турнира примет участие в республиканских соревнованиях, которые пройдут 13-14 мая.
Автомобильные заезды будут организованы на аэродроме в Липках. В конкурсе будут участвовать женщины из всей страны, которые представят разные ведомства и организации.