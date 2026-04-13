В Беларуси за сбор черемши в лесу можно получить штраф

На вид - ландыш, на вкус - чеснок. В разгаре сезон сбора черемши. Зелень насыщена витаминами и полезна для употребления.

Следует помнить: растение, которое также имеет название "лук медвежий", находится под угрозой исчезновения и занесено в Красную книгу. А потому сбор первоцвета в лесном массиве строго запрещен. Если сочный букет выращен собственными силами на придомовом участке, продажа разрешена. За нелегальный сбор грозит штраф.

К редким ранним растениям, которые первыми распускаются после зимы, относятся также лесной тюльпан, подснежник белоснежный, мать-и-мачеха, пролеска. Даже один собранный букет первоцветов ведет к исчезновению вида. Полный список охраняемых видов размещен на сайте Минприроды.

