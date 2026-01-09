В Беларуси задействовано более 3 тыс. единиц техники для уборки снега

Непогода влияет на движение транспорта: с утра и в столице, и в регионах происходят задержки. В Минске местами стоят троллейбусы. С отклонениями в некоторых районах ходят и автобусы. Службы ЖКХ работают в круглосуточном режиме.

"Ежедневно задействовано более 3 тыс. единиц техники и более 6 тыс. человек для ручной уборки территорий населенных пунктов от снега. По-разному мониторится ситуация: где-то полтора часа, где-то каждые два часа, где-то постоянно, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, экстренных служб и скорой помощи. Поэтому мониторится улично-дорожная сеть на предмет возможности проезда, обеспечения движения транспорта и спецтехники".