В Беларуси заготовили 9 млн куб. м древесины при ликвидации последствий стихии в 2025 году

9 млн куб. м древесины в процессе устранения ветровалов и буреломов заготовила лесная отрасль в 2025-м.

Природные катаклизмы за последние 2 года прибавили хлопот хозяйствам страны. Работы продолжаются до сих пор. Трудности возникают на болотистых участках. Но зимой в таких труднодоступных местах работать легче. Морозы - помощники лесозаготовителей. Об этом говорили на коллегии профильного министерства, подводя итоги прошедшего года.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Основные наши задачи были по выполнению поручений главы государства по разработке ветровально-буреломных лесосек. Хочется отметить, что это колоссальный труд. 114 тыс. га, 9 млн кубометров древесины было заготовлено при ликвидации этих стихийных бедствий. Это не только ветровалы, буреломы, идет сейчас массовое высыхание еловых насаждений. За 2 года при ликвидации стихийных бедствий нами заготовлено 19 млн кубометров древесины, что сопоставимо со среднегодовым объемом заготовки по стране".

Наши леса занимают почти половину территории страны. Это большой труд работников лесного хозяйства. Перед ними стоит важная задача - увеличение зеленого золота белорусских просторов в первую очередь на ветровально-буреломных лесосеках, а также в местах плановых рубок.