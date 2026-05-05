В Беларуси заработала площадка для проверки аккаунтов на мошенничество "Проверь.бел"

Сегодня технологии искусственного интеллекта все чаще используют не только в мирных целях. Те же дипфейки - реалистичные поддельные видео и аудио - становятся инструментом мошенников.

А аккаунты аферистов в социальных сетях и мессенджерах растут как грибы. Чтобы не попасться на удочку мошенников, в Беларуси заработала площадка "Проверь.бел".

Расскажем, как отличить подделку от настоящего и защитить себя от обмана.

Белорусская платформа для проверки аккаунтов

Казалось бы, сегодня дипфейком уже никого не удивишь. Технологии искусственного интеллекта позволяют создавать реалистичные видео, аудио и изображения. Нейросети легко подменяют лица, мимику и даже голос человека.

Но все чаще такие возможности используют не ради развлечения, а для обмана.

Так, в последнее время в Сети распространяется реклама от имени народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко. В ролике он якобы предлагает инвестировать в некую платформу и обещает быстрый доход. Порог входа - всего от 170 рублей.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b657e531-9d8f-4dda-83b0-0a5d0389acd9/conversions/a11ff56f-2c78-48ea-b212-18aeab0aa2bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b657e531-9d8f-4dda-83b0-0a5d0389acd9/conversions/a11ff56f-2c78-48ea-b212-18aeab0aa2bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b657e531-9d8f-4dda-83b0-0a5d0389acd9/conversions/a11ff56f-2c78-48ea-b212-18aeab0aa2bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b657e531-9d8f-4dda-83b0-0a5d0389acd9/conversions/a11ff56f-2c78-48ea-b212-18aeab0aa2bc-xl-___webp_1920.webp 1920w

А дальше классическая схема: после перевода денег "организаторы" просто исчезают.

Для своих схем аферисты активно используют популярные интернет-площадки и социальные сети. И распознать обман становится все сложнее. Чтобы защитить пользователей, в Беларуси запущен специальный сервис "Проверь.бел". С его помощью можно быстро проверить аккаунт или ссылку - достаточно ввести данные в поисковую форму.

Андрей Мотолько, начальник главного управления центрального аппарата СК Беларуси:

"В случае наличия информации о причастности к преступной деятельности ресурс выдаст предупреждение об угрозе и даст рекомендации по дальнейшему алгоритму действий. Необходимо также отметить, что отсутствие сведений о причастности аккаунта к мошеннической деятельности не является гарантией безопасности, а лишь означает, что ранее данный аккаунт не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Чтобы не стать жертвой мошенничества, необходимо проявлять бдительность, взвешенно подходить к принятию решений при общении с ранее незнакомыми владельцами аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также соблюдать изложенные на ресурсе "Проверь.бел" рекомендации".