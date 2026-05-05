В Беларуси заработала площадка для проверки аккаунтов на мошенничество "Проверь.бел"

Сегодня технологии искусственного интеллекта все чаще используют не только в мирных целях. Те же дипфейки - реалистичные поддельные видео и аудио - становятся инструментом мошенников.

А аккаунты аферистов в социальных сетях и мессенджерах растут как грибы. Чтобы не попасться на удочку мошенников, в Беларуси заработала площадка "Проверь.бел".

Расскажем, как отличить подделку от настоящего и защитить себя от обмана.

Белорусская платформа для проверки аккаунтов

Казалось бы, сегодня дипфейком уже никого не удивишь. Технологии искусственного интеллекта позволяют создавать реалистичные видео, аудио и изображения. Нейросети легко подменяют лица, мимику и даже голос человека.

Но все чаще такие возможности используют не ради развлечения, а для обмана.

Так, в последнее время в Сети распространяется реклама от имени народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко. В ролике он якобы предлагает инвестировать в некую платформу и обещает быстрый доход. Порог входа - всего от 170 рублей.

А дальше классическая схема: после перевода денег "организаторы" просто исчезают.

Для своих схем аферисты активно используют популярные интернет-площадки и социальные сети. И распознать обман становится все сложнее. Чтобы защитить пользователей, в Беларуси запущен специальный сервис "Проверь.бел". С его помощью можно быстро проверить аккаунт или ссылку - достаточно ввести данные в поисковую форму.

Андрей Мотолько, начальник главного управления центрального аппарата СК Беларуси:

"В случае наличия информации о причастности к преступной деятельности ресурс выдаст предупреждение об угрозе и даст рекомендации по дальнейшему алгоритму действий. Необходимо также отметить, что отсутствие сведений о причастности аккаунта к мошеннической деятельности не является гарантией безопасности, а лишь означает, что ранее данный аккаунт не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Чтобы не стать жертвой мошенничества, необходимо проявлять бдительность, взвешенно подходить к принятию решений при общении с ранее незнакомыми владельцами аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также соблюдать изложенные на ресурсе "Проверь.бел" рекомендации".

По данным Следственного комитета, только за I квартал 2026 года преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, составили 35 % от общего числа. Современные технологии делают мошенников более изобретательными. И сегодня уже недостаточно просто не брать трубку или не переходить по ссылкам. Главное правило - проверять любую информацию и не доверять обещаниям легкого заработка, ведь за красивой картинкой может скрываться обычный обман.

