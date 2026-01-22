В БелГИСС открыли Минский референс-центр

Здесь товары легкой промышленности будут проверять по более чем 200 показателям безопасности и качества: одежда, обувь, игрушки, парфюмерия и косметика, бытовая химия. Испытательная база внушительная. Она насчитывает более 20 видов нового современного оборудования и даже эксклюзивного, собранного вручную.