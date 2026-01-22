3.72 BYN
В БелГИСС открыли Минский референс-центр
Автор:Редакция news.by
Проверка качества продукции выходит на новый этап. В Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации открыли Минский референс-центр.
Здесь товары легкой промышленности будут проверять по более чем 200 показателям безопасности и качества: одежда, обувь, игрушки, парфюмерия и косметика, бытовая химия. Испытательная база внушительная. Она насчитывает более 20 видов нового современного оборудования и даже эксклюзивного, собранного вручную.
Ежегодно требования к качеству продукции легкой промышленности растут. Соответственно, увеличивается и разработка стандартов в этой сфере. Сегодня их более 1 700.