Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В БелГИСС открыли Минский референс-центр

Проверка качества продукции выходит на новый этап. В Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации открыли Минский референс-центр.

Здесь товары легкой промышленности будут проверять по более чем 200 показателям безопасности и качества: одежда, обувь, игрушки, парфюмерия и косметика, бытовая химия. Испытательная база внушительная. Она насчитывает более 20 видов нового современного оборудования и даже эксклюзивного, собранного вручную.

Ежегодно требования к качеству продукции легкой промышленности растут. Соответственно, увеличивается и разработка стандартов в этой сфере. Сегодня их более 1 700.

Разделы:

Общество

Теги:

легкая промышленностьбезопасностьпродукция