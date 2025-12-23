В Белгосцирке прошло благотворительное представление для детей из Минска

Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, дети из многодетных семей, а также те, кто остался без опеки родителей. Для каждого ребенка получить приглашение на такое зрелищное шоу - настоящий новогодний подарок.

На манеже - зимняя сказка. Жар-птица похищает время, чтобы Новый год не наступил. Однако на помощь спешат необычные герои - Календарь и Будильник. В программе: акробаты на батуте и качелях, дрессированные пони и собаки, наездники на лошадях, жонглеры, воздушные гимнасты и клоуны.