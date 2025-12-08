В белорусских лесхозах началась предпраздничная продажа хвойных деревьев

Ель европейская, голубая, сосна и кедр, а еще пихта и декоративная туя - хвойный набор к празднику в питомниках лесхозов готов. За праздничными елками уже приезжают первые покупатели.

Ждут гостей и Городокском образцовом питомнике под Молодечно. А лесоводы занимаются формированием крон, подкормкой растений и думают об урожае на 2026 год. Саженцы молодых деревьев уже подрастают в грунте.

Виктор Капацевич, начальник образцового питомника Городокского лесничества Молодечненского лесхоза:

"Саженцы с закрытой корневой системой возраста один год. Находятся они в кассете марки FD 35, то есть 35 ячеек в кассете одной. Вообще у нас вот такого посадочного материала находится около 100 тыс. штук самих растений. Срубленная ель до метра стоит 15 рублей, от метра до двух 19 и свыше двух 25 рублей".

Виктор Капацевич, начальник образцового питомника Городокского лесничества Молодечненского лесхоза news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3858e8dd-7561-4704-85bc-b0c8073c2e2c/conversions/384b96cd-4cf8-4ba2-9c84-efd8a8854a91-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3858e8dd-7561-4704-85bc-b0c8073c2e2c/conversions/384b96cd-4cf8-4ba2-9c84-efd8a8854a91-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3858e8dd-7561-4704-85bc-b0c8073c2e2c/conversions/384b96cd-4cf8-4ba2-9c84-efd8a8854a91-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3858e8dd-7561-4704-85bc-b0c8073c2e2c/conversions/384b96cd-4cf8-4ba2-9c84-efd8a8854a91-xl-___webp_1920.webp 1920w