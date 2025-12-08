3.78 BYN
В белорусских лесхозах началась предпраздничная продажа хвойных деревьев
Ель европейская, голубая, сосна и кедр, а еще пихта и декоративная туя - хвойный набор к празднику в питомниках лесхозов готов. За праздничными елками уже приезжают первые покупатели.
Ждут гостей и Городокском образцовом питомнике под Молодечно. А лесоводы занимаются формированием крон, подкормкой растений и думают об урожае на 2026 год. Саженцы молодых деревьев уже подрастают в грунте.
Виктор Капацевич, начальник образцового питомника Городокского лесничества Молодечненского лесхоза:
"Саженцы с закрытой корневой системой возраста один год. Находятся они в кассете марки FD 35, то есть 35 ячеек в кассете одной. Вообще у нас вот такого посадочного материала находится около 100 тыс. штук самих растений. Срубленная ель до метра стоит 15 рублей, от метра до двух 19 и свыше двух 25 рублей".
Озвучен также и предварительный прайс на деревья в кадках. Самое высокое (более 2 м) будет стоить в лесничестве 55 белорусских рублей, а самое низкое - менее 30 рублей. Новогодние заказы работники леса уже активно собирают. Свежую ель можно приобрести и прямо на лесных плантациях.