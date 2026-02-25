В Белтелерадиокомпании обсудили значимые инициативы Белорусского союза женщин

Белтелерадиокомпания стала площадкой для обсуждения ярких инициатив. В гостях - актив женского движения столичного региона.

В истории суверенной Беларуси именно женщины не раз играли особую роль в укреплении нации. Самые лучшие традиции живут и сегодня в проектах Белорусского союза женщин.

Главный секрет белорусских женщин - им по плечу абсолютно любая задача вне зависимости от возраста и профессии. Они готовы сворачивать горы. Сегодня в стране созданы условия для реализации потенциала белорусок.

Могла ли молодая минская художница Мария Чуприс представить, что ее увлечение перерастет в настоящий народный флешмоб? Ее авторский почерк - картины с домашними питомцами. География, где живут работы, широкая: Израиль, Россия и Беларусь. Полотна уникальные, на них питомцы как настоящие. В копилке Марии есть холст с любимцем Президента Умкой.

25 февраля девушка подарила еще одну любимицу - Ильму - Председателю Белтелерадиокомпании Ивану Эйсмонту.

"Мне очень нравится писать животных. Очень нравится дарить радость их владельцам. Хотелось бы, чтобы моя история переросла во что-нибудь большее", - отметила художница Мария Чуприс.

Раскрывает потенциал, помогает в реализации самых разных проектов белорусским женщинам БСЖ. Сегодня можно смело говорить: активистки первичек задают тон по многим направлениям.

Светлана Малиновская, директор Копыльского территориального центра социального обслуживания населения:

"Проводится большая информационная работа. Есть положительные моменты в том, что подрастающее поколение сегодня видит не просто картинку, а живых людей и их достижения. Они видят, как поэтапно и постепенно растут люди. Это самое важное, потому что они понимают, что для достижения целей нужно как минимум прикладывать усилия, а как максимум - искренне к этому стремиться".