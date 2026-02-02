В Лидском районе проекты при поддержке местных жителей и бюджетного финансирования меняют городскую среду. Очередной этап преобразований прошел в рамках областной программы гражданских инициатив.

В Березовке реконструировали городской парк, привели в порядок озеро, обустроили спортивную площадку и места для семейного отдыха.

Валерий Еводик, председатель Березовского горисполкома:

"Инициатива по обустройству территории возле городского озера исходила от самих жителей. Было предложено установить спортивно-игровой комплекс. Общая стоимость проекта составила порядка 35 тыс. рублей, при этом 10 % средств собрали сами горожане".