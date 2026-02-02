3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
В Березовке реконструировали городской парк
В Лидском районе проекты при поддержке местных жителей и бюджетного финансирования меняют городскую среду. Очередной этап преобразований прошел в рамках областной программы гражданских инициатив.
В Березовке реконструировали городской парк, привели в порядок озеро, обустроили спортивную площадку и места для семейного отдыха.
Валерий Еводик, председатель Березовского горисполкома:
"Инициатива по обустройству территории возле городского озера исходила от самих жителей. Было предложено установить спортивно-игровой комплекс. Общая стоимость проекта составила порядка 35 тыс. рублей, при этом 10 % средств собрали сами горожане".
Всего за два года в Гродненской области реализовано 27 гражданских инициатив. В 2026 году на эти цели планируется направить около полумиллиона рублей.