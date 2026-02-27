3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В БГМУ проходит олимпиада по топографической анатомии и оперативной хирургии
27 февраля Белорусский государственный медицинский университет стал центром притяжения для амбициозных будущих хирургов страны.
В вузе проходит республиканская олимпиада по топографической анатомии и оперативной хирургии. Это уникальная площадка для демонстрации профессиональных знаний и практических навыков.
Атмосфера очень вдохновляющая. БГМУ объединил студентов 3-6 курсов медицинских специальностей из разных университетов Беларуси.
Перед ребятами стоят серьезные испытания - сложнейшие номинации, отражающие современные тренды хирургии.
Участникам предстоит продемонстрировать виртуозную технику выполнения вмешательств. Все это - на симуляционном оборудовании и биологическом материале.
Кульминация олимпиады - финал, куда уже вышли три сильнейшие команды. Им предстоит выполнить реальные хирургические этапы на экспериментальных животных в условиях настоящей операционной под наблюдением строгого жюри. Подведение итогов и награждение победителей состоится 27 февраля.