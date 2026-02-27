В БГМУ проходит олимпиада по топографической анатомии и оперативной хирургии

27 февраля Белорусский государственный медицинский университет стал центром притяжения для амбициозных будущих хирургов страны.

В вузе проходит республиканская олимпиада по топографической анатомии и оперативной хирургии. Это уникальная площадка для демонстрации профессиональных знаний и практических навыков.

Атмосфера очень вдохновляющая. БГМУ объединил студентов 3-6 курсов медицинских специальностей из разных университетов Беларуси.

Перед ребятами стоят серьезные испытания - сложнейшие номинации, отражающие современные тренды хирургии.

Участникам предстоит продемонстрировать виртуозную технику выполнения вмешательств. Все это - на симуляционном оборудовании и биологическом материале.

