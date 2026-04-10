В БГПУ проходит распределение студентов и магистрантов

В эти дни в ведущем профильном вузе страны - БГПУ - проходит распределение студентов и магистрантов.

Свое первое рабочее место получат около 760 молодых специалистов. Из них около половины останется работать в столице, 40 % направятся в учреждения образования Минской области, а 10 % пополнят штат в других регионах страны.

Тенденция последних лет - осознанный выбор. Половина выпускников-платников также запрашивает распределение. Ведь статус молодого педагога сегодня - это еще и весомый пакет социальных гарантий (от льгот на жилье до надбавок к окладу).