В БГПУ проходит распределение студентов и магистрантов
Автор:Редакция news.by
В эти дни в ведущем профильном вузе страны - БГПУ - проходит распределение студентов и магистрантов.
Свое первое рабочее место получат около 760 молодых специалистов. Из них около половины останется работать в столице, 40 % направятся в учреждения образования Минской области, а 10 % пополнят штат в других регионах страны.
Тенденция последних лет - осознанный выбор. Половина выпускников-платников также запрашивает распределение. Ведь статус молодого педагога сегодня - это еще и весомый пакет социальных гарантий (от льгот на жилье до надбавок к окладу).
Внимание к кадрам приносит свои плоды. Закрепляемость выпускников на первых рабочих местах в Минской области составляет практически 100 %. В столице этот показатель около 95 %.