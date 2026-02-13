В БГУ открылась уникальная лаборатория структурной и функциональной биологии белка

"Здесь строится научно-образовательный центр экспериментальной биологии, и сегодняшнее открытие лабораторий - это только первый этап. В следующем году мы будем иметь научно-исследовательский центр с самым современным оборудованием: крио- и электромикроскопией, конфокальными микроскопами. Совершенно на другой уровень поднимается практикоориентированное инновационное образование. Студенты имеют доступ к оборудованию, которое они никогда в жизни не видели, они смогут работать боб о бок с профессорами. А это очень важно, когда человек полностью владеет не теоретически, а практически, и уже подготовлен к работе, к созданию новых биоиндустриальных технологий".

"Очень большой спектр работ. Если взять название нашей лаборатории, то вы понимаете, что она посвящена исследованию белка, но в ней мы можем начать с самого начала - с гена, который будет кодировать этот белок. Мы можем запрограммировать его так, как нам нужно, внедрить его в клетку, получать эти клетки, культивировать их здесь для того, чтобы наращивать биомассу, выделять в дальнейшем белки и проводить полный цикл их исследования. То есть мы их выделяем, проводим структурный анализ, все их взаимодействия, мы можем выйти на практический выход - уникальный биотехнологический продукт, который может найти применение совершенно в различных областях: и сельское хозяйство, и медицина, и все, что можно представить, где можно применить белки, потому что это действительно очень широкий спектр".