В БГУ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Здоровый образ жизни - визитная карточка Беларуси. В стране постоянно открываются новые спортивные объекты.

Минск пополнился еще одним спортивным объектом - это новый и современный физкультурно-оздоровительный комплекс БГУ по улице Курчатова. Внутри находятся 2 универсальных спортивных зала для игр в баскетбол, волейбол, гандбол и мини-футбол, а также зал фитнеса. Кроме того, на территории комплекса расположены и открытые зоны для занятий разными видами спорта.

Андрей Король, ректор БГУ:

"Очень большой праздник для Белорусского государственного университета. Значение, я бы сказал, трудно переоценить, поскольку в старейшем вузе страны, в одном из самых крупных вузов страны, до сегодняшнего момента действовал только один физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Октябрьская. И такой подарок, который пришелся к 105-летию университета со стороны государства, для нас очень емкий и ценный".

Андрей Король, ректор БГУ

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:

"В спорткомплексе БГУ есть и залы, и открытые площадки, что очень важно для занятий спортом, в том числе и индивидуально для минчан. Нет объекта сейчас в городе, который бы пустовал. Все спортивные объекты с утра до вечера загружены, что подтверждает, прежде всего, желание жителей заниматься спортом, вести активный образ жизни. Это подтверждает и статистика: более 25 % минчан занимаются физической культурой и спортом на постоянной основе. Ввод подобных новых объектов - тому подтверждение".

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов

Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса началось еще в 2023 году, а уже в 2025 году он включен в Государственную инвестиционную программу.