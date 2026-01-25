3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
В БГУ разработали программу по обучению беспилотных автомобилей
В БГУ разработали программу для студентов по обучению беспилотных автомобилей. Проект позволяет создавать своеобразный виртуальный автодром для тренировки алгоритмов, проверка которых опасна в реальности.
Александр Кушнеров, старший преподаватель БГУ: "Цель проекта была попробовать в рамках образовательного процесса (это была, в частности, дипломная работа) реализовать достаточно сложную концепцию обучения с подкреплением. В искусственном интеллекте это такой вид моделей, которые обучаются без исходных данных, с нуля, можно сказать, на основе каких-то правил. Создано было окружение случайным образом, модель автомобиля представляет собой нейросеть, которая обучается, эволюционирует".
Андрей Блохин, проректор по научной работе БГУ: "Что касается работы в области искусственного интеллекта, то эти работы активно развиваются у нас уже не одно десятилетие. В основном эти работы выполняются на двух факультетах – механико-математическом факультете и факультете прикладной математики и информатики. За этот период созданы две сильные научные белорусские школы в области компьютерного зрения и в области интеллектуального компьютерного моделирования".
Работа выполнена совместно со студентами. На виртуальном автодроме можно найти модели беспилотных автомобилей, трассу и парковочные места.