3.75 BYN
2.83 BYN
3.37 BYN
В БГУ создают Центр биологии для развития отечественной науки
Для развития отечественной науки на базе Белорусского государственного университета создают Центр биологии. Уже в весеннем семестре студенты профильного факультета приступят к обучению в лаборатории белка.
Ее строили, опираясь на опыт Пекинского университета, создание поддержал Президент Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того, на этапе строительства учебно-лабораторный корпус.
Первые занятия запланированы на сентябрь 2027 года.
Андрей Король, ректор БГУ:
"Крайне важно понимать, что должны учиться по экспериментальным программам те ребята, которые еще до поступления в Белорусский государственный университет либо любой другой, имеют за собой определенное портфолио. В рамках заключенных соглашений с Пекинским университетом мы проводим селекцию, обучение, в конечном итоге, конечно, мы вправе рассчитывать, что это будут самые продвинутые выпускники в области биотехнологий по самым разным направлениям".
БГУ входит в топ-25 надежных партнеров министерства образования Китая.