В БГУ создают Центр биологии для развития отечественной науки

"Крайне важно понимать, что должны учиться по экспериментальным программам те ребята, которые еще до поступления в Белорусский государственный университет либо любой другой, имеют за собой определенное портфолио. В рамках заключенных соглашений с Пекинским университетом мы проводим селекцию, обучение, в конечном итоге, конечно, мы вправе рассчитывать, что это будут самые продвинутые выпускники в области биотехнологий по самым разным направлениям".