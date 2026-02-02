Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В БГУ создают Центр биологии для развития отечественной науки

Для развития отечественной науки на базе Белорусского государственного университета создают Центр биологии. Уже в весеннем семестре студенты профильного факультета приступят к обучению в лаборатории белка.

Ее строили, опираясь на опыт Пекинского университета, создание поддержал Президент Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того, на этапе строительства учебно-лабораторный корпус.

Первые занятия запланированы на сентябрь 2027 года.

Андрей Король, ректор БГУ:

"Крайне важно понимать, что должны учиться по экспериментальным программам те ребята, которые еще до поступления в Белорусский государственный университет либо любой другой, имеют за собой определенное портфолио. В рамках заключенных соглашений с Пекинским университетом мы проводим селекцию, обучение, в конечном итоге, конечно, мы вправе рассчитывать, что это будут самые продвинутые выпускники в области биотехнологий по самым разным направлениям".

Андрей Король, ректор БГУ

БГУ входит в топ-25 надежных партнеров министерства образования Китая.

Разделы:

ОбществоОбразование

Теги:

наукаБГУ