В БГУ студенты решали глобальные конфликты на "Модели ООН"
24 апреля в БГУ открылось на факультете международных отношений "Моделирование ООН", приуроченное к Международному дню делегата. Студенты на практике пробуют решать глобальные конфликты и договариваться по самым острым вопросам мировой повестки.
Инициатива практико-ориентированная. Она проводится регулярно с целью развития деловой активности молодежи и изучения студентами-международниками процесса принятия решений в разных органах и структурах крупных международных организаций.
Ребята примерили на себя роли представителей государств - членов ООН, провели переговоры на основе принципов дипломатии, а также совместными усилиями разработали решения глобальных проблем с учетом специфики и исторического контекста разных стран.
"В рамках нашей модели работают три комитета Совета Безопасности на трех языках: белорусском, русском и английском. Я председательствую в русском комитете. Сегодня на повестке - "Проблемы политического кризиса на Гаити". В заседании принимают участие 15 делегатов, как и в реальном Совете Безопасности", - рассказала студентка БГУ Анна Гончар.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Сегодня невозможно себе представить ни одно из направлений развития Республики Беларусь без погружения в международную арену - будь то экономика, политика, дипломатия или культурная деятельность. Хочу сказать, что ребята большие молодцы. Видно, что участники отработали очень качественно свои выступления с точки зрения позиций государств. Это не просто спорадические мысли, а именно обоснованные на позициях, особенностях, истории вопроса той или иной страны. Они понимают, какие интересы у государства в этом направлении".
"Надо уметь разговаривать, нужно уметь слушать, рассказывать мнение, отстаивать свои позиции. Это все, как говорится, о дипломатии. У меня есть четыре подхода. Первый - это цель, потому что главное определить, что мы хотим. Если мы не определяем, что мы хотим, дальнейшее движение тоже не имеет значения. Второе - это способность говорить, слышать, и вот то, что мы называем талантами. Третье - это энергия, потому что нельзя вопрос просто поднять и оставить, нужно вопрос доводить до ума, до конца. Для этого нужно здоровье, энергия и другие жизненные ресурсы. И четвертое - это стратегия или тактика, как к этому вопросу подойти, потому что мы все разные люди: разные позиции, разные интересы", - отметил постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров.
Международный день делегата был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году по инициативе Беларуси и отмечается ежегодно 25 апреля.