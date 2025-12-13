3.72 BYN
В БГУФК день открытых дверей: узнать все о поступлении, специальностях и студенческой жизни
В Белгосуниверситете физической культуры - день открытых дверей. Это уникальная возможность оценить потенциал ведущего спортивного вуза страны и узнать внутреннюю кухню: разнообразие факультетов, общественную и творческую жизнь студентов, которые в разные годы не только прославляли свою альма-матер, но и нашу страну на турнирах самого высокого уровня. Поэтому обучаться в БГУФК - это престижно.
Галина Башлакова, проректор Белорусского государственного университета физической культуры: "Наша программа составлена по принципу погружения, и все наши гости могли составлять свой индивидуальный маршрут. Это экскурсии по спортивным и учебным объектам, участие в интерактиве наших кафедр, живое общение с деканами, с преподавателями, со студентами старших курсов, которые объективно, реально рассказывают условия обучения, требования к будущей профессиональной деятельности, возможности карьерного роста в сфере физической культуры, спорта и туризма".
Более 800 будущих абитуриентов сегодня познакомились с работой спортивного вуза. В марте 2026 года также будет организован день открытых дверей. Гостей ждет совершенно новая программа.