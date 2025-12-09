В БНТУ открыли две новые современные лаборатории

К юбилею Белорусского национального технического университета открыты две новые современные лаборатории. Эти научные пространства созданы в сотрудничестве с нашим ведущим предприятием в области разработки и производства оптико-электронной продукции.

Открытие двух новых лабораторий

Открывать новые и обновленные лаборатории для Белорусского национального технического университета стало доброй традицией. Только с начала года на базе вуза открыли свои двери три новых научных пространства.

Напомним, БНТУ - 105 лет. И к такому событию приготовили символические подарки. Один из них уже открыли сегодня в Минске. Это две новые современные лаборатории на базе приборостроительного факультета. Все они оснащены современным оборудованием. Здесь будут обучать по двум дисциплинам "Технология производства оптических деталей" и "Технология оптического приборостроения". Научные центры появились в рамках сотрудничества с ведущим проектно-конструкторским предприятием.

Создание таких лабораторий - это реальный шаг практической интеграции высшего образования и предприятий радиоэлектронного профиля страны. И самое главное - то, что такие научные пространства обеспечат еще более качественную и эффективную подготовку инженерных кадров для оптико-электронной и лазерной отраслей промышленности.