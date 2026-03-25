В Бобруйске прошла встреча с авторами книги "Наш Президент

В Бобруйске состоялась встреча с авторами книги "Наш Президент". Это люди, которые долгое время работали с Александром Лукашенко.

Они рассказали представителям общественных организаций, молодежи, трудовых коллективов о творческом процессе по созданию документально-биографического очерка.

Истоки и корни, учеба, жизненный и трудовой путь - в документах, воспоминаниях и фотоматериалах. Участники встречи охотно делились впечатлениями.

Татьяна Василевская, директор СШ № 35 г. Бобруйска:

"Это особая гордость не только держать, но и быть на странице этой книги - начало нашего учреждения образования. Ведь та высокая планка, которая была задана присутствием главы государства на открытии этой школы, сегодня поддерживается. Кроме того, что мы имеем возможность обучать детей с помощью высокотехнологичного оборудования в прекрасных условиях, самая главная для нас задача - вырастить гражданина и патриота своей страны".

"Каждая встреча, сколько бы их ни было, показывает, что люди высказывают свою точку зрения на обустройство страны, приоритеты социально-экономического развития. Мы встречаем таких людей, причем из разных социальных групп, поколений, которые формируют образ нынешней президентской Беларуси. Поэтому живые встречи - это основа и идеологической работы, и основа нашей дороги в завтрашний день", - рассказал Александр Карлюкевич, член союза писателей Беларуси.

Александр Радьков, заслуженный деятель науки Беларуси:

"Книга о Президенте, о личности главы государства, и в то же время книга о нас. Потому что это современная история, которую мы вместе с Президентом прожили. Мы там, где надо, подставляли плечо, вместе держали удары, и это все в книге есть. Там же есть и масштаб задач, и о сохранении мира. Мы видим, какой интерес к этой книге, к изданию "Наш Президент".