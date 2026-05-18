В Борисовском районе определились финалисты военно-патриотического турнира "Вызов"

Испытания на выносливость, командную работу и характер: в Борисовском районе определились финалисты республиканского военно-патриотического турнира "Вызов".

За право продолжить борьбу сражались 8 команд и 80 участников со всей страны. Они проходили военно-прикладные испытания, отрабатывали действия в команде и проверяли себя в условиях, максимально приближенных к реальным.

Самым сложным этапом стал второй день: после подъема по тревоге в 03:00 участников ждала новая полоса препятствий с тактическими задачами и испытаниями на выносливость.

"Я счастлива, что мы прошли финал. С самого начала мы очень старались сюда пройти. Самым запоминающимся было то, что мы ездили на танках, тоже командой, слаженно все это проходили. Мальчикам большое спасибо, что нас поддерживали, потому что без них мы бы вообще никуда не прошли", - поделилась финалистка турнира Мария Поварень.