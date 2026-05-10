В Бресте 10 мая прошел торжественный митинг по случаю Дня Государственных символов Беларуси

В Брестской области главное мероприятие состоялось на площади Ленина в областном центре. Церемония чествования собрала руководство области, ветеранов, молодежь, военнослужащих Брестского гарнизона и жителей города. С гордостью за достижения страны брестчане развернули и пронесли полотнище флага длиной 100 метров.

"Это олицетворение сути, менталитета, генетического кода нашего народа, настоящего белоруса. В них заложены именно миролюбие, трудолюбие, сплоченность, принципы созидания и развития суверенного государства - Республики Беларусь".

"Для нас, белорусов, государственный символы - это, в первую очередь, наша гордость, наша честь, наше достоинство. Мы гордимся нашими символами. И не зря этот день отмечается как праздник во второе воскресенье мая", - отметил военнослужащий.